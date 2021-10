Une montgolfière renverse une sculpture du Temple de Volta

Lundi 11 octobre 2021, en raison de fortes rafales de vent, une montgolfière a percuté des arbres et renversé une sculpture du Temple de Volta lors d'un décollage au bord du lac de Côme, en Italie. Le musée historique était fermé depuis 2014 et devait rouvrir prochainement. L’ouverture sera sans doute retardée en raison de l’incident. En plus de la colonne détruite, certaines tuiles du toit et un escalier sous-jacent ont été gravement endommagés. Le conseil municipal a été surpris que la montgolfière ait été autorisée à décoller si près du temple.

