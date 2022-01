Moulin de fourmis

Au fond de son jardin, une personne a filmé une étrange célébration. Des fourmis avancent en cercle autour d'un caillou. Ce phénomène s'appelle un moulin de fourmis. Des fourmis légionnaires (aveugles) sont séparées du groupe principal et perdent la piste de phéromone. Chaque fourmi commence par suivre la fourmi devant elle et elles finissent par former une spirale mortelle, car la spirale s'arrête après que les fourmis sont mortes d'épuisement.

fourmi legionnaire mort moulin spirale