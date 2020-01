Nagui surprend un candidat en train de copier sur son voisin

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 18 janvier 2020 dans l'émission « Tout le monde veut prendre sa place », Nagui a surpris un candidat en train de tricher. Le candidat Mickaël ne savait pas répondre à la question suivante « Qu'est-ce que le London Eye, qui offre une vue panoramique sur la ville à 135 m de hauteur ? ». Mickaël a profité de sa taille pour jeter un coup d'oeil sur son voisin Cédric et a validé la bonne réponse « Une grande roue ». Mais le présentateur Nagui veillait au grain et l'a remis à sa place « On est d'accord, c'est ce qui vient de se passer. C'est la dernière fois que j'accepte votre réponse dans ces conditions. »

candidat emission nagui tele tricheur