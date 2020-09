Nelson Monfort parle trop fort pendant un match de Roland-Garros

Dimanche 28 septembre 2020 durant un match du 1er tour de Roland-Garros entre le Français Elliot Benchetrit et l'Américain John Isner, le journaliste Nelson Monfort a causé une courte interruption de la rencontre en parlant trop fort sur une terrasse surplombant le court alors qu'il passait en direct à la télévision. Les tribunes quasiment désertes, en raison de l'épidémie de coronavirus, sont particulièrement silencieuses et le moindre bruit peut perturber le match. Les joueurs, des spectateurs ainsi que l'arbitre ont mis plusieurs secondes à faire comprendre au journaliste qu'il devait parler moins fort. Ce dernier a expliqué plus tard qu'il voyait ce qu'il se passait mais qu'il n'entendait rien car il avait deux oreillettes. Pour info, la rencontre a été remportée par John Isner en 3 sets (6-4, 6-1, 6-3).

bruit monfort roland-garros silence tennis