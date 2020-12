Chanter avec son nez

Une femme a dessiné des yeux et un nez sur sa narine et chante la chanson « I Don't Want to Set the World on Fire ». En bougeant le trou de sa narine, elle donne l'impression que le petit personnage dessiné chante la bouche grande ouverte

