Nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020

Un graphique polaire animé nous montre le nombre quotidien de décès en France de 2001 à 2020. En rouge, l'année 2020, en bleu, 2003 et sa canicule, et en gris, les années 2001 à 2019. Une animation réalisée par Baptiste Coulmont, professeur de sociologie à l'école normale supérieure Paris-Saclay, avec des chiffres de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

