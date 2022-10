Oeil lampe de poche

Brian a perdu son oeil droit à cause d'un cancer et il s'est amusé à transformer sa tête en lampe torche. Au lieu d'avoir un oeil de verre, il a mis un Titanium Cyborg Eye avec une puissance LED avec une autonomie de 20h. Et pour ceux qui demandent, il dit que cela ne chauffe pas.

cancer cyborg lampe led oeil poche