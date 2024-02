Couvaison et éclosion d'oeufs d'Emeu

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La femelle émeu d'un zoo avait trois œufs, mais le mâle n'avait pas commencé à couver le nid (oui, chez les émeus, c'est le mâle qui couve et élève les poussins). Ils ont donc contacté le youtubeur de la chaine « A Chick Called Albert » et lui ont demandé s’il voulait donner une chance à ces œufs. Comme ils étaient déjà assez vieux, il n'était pas sûr qu'ils éclosent. Parmi les 3 oeufs, un lui a posé quelques soucis, car il perdait trop de poids et n'était pas très réactif aux différents stimulus.

couvaison eclosion emeu incubation oeuf poussin