« I want to break free » avec des oeufs

Quatre oeufs posés sur une table chantent « I want to break free » de Queen SPOILER : Il n'y en fait que 3 oeufs. A la 23e seconde, on découvre qu'un des oeufs est le crâne d'un homme. Afficher le spoil

