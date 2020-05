Bird Guy

Quand ton père te demande ce que tu comptes faire avec ton diplôme de biologiste. Des oiseaux mangent des graines sur un jeune homme immobile et assis avec une capuche sur la tête. Musique : Patrick & Eugene « The Birds and the Bees »

graine homme immobile manger nourrir oiseau