La chorégraphie OK Go sur un tapis de course pendant 100 jours

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans son sous-sol, le youtubeur Matt Bray de la chaine ProjectOneLife s'est amusé à reproduire la chorégraphie du clip « Here It Goes Again » d'OK Go sur un tapis de course sur une période de 100 jours. Impressionnant le nombre de vêtements :)

100 choregraphie course go jour ok roulant tapis vetement