Orques vs Dauphin

Des orques prennent en chasse un dauphin au large de la Basse-Californie, au Mexique, et l'une d'entre elles percute la proie en plein saut à proximité de plusieurs petits bateaux de touristes. Les orques vivent, se déplacent et chassent en groupe de 3 à 40 individus dans la plupart des océans. Elles se nourrissent de poissons, d’oiseaux de mer, de manchots, de phoques, de dauphins, de lions de mer, de marsouins et aussi d’autres cétacés. Il n'est pas rare qu'elles s'attaquent également à l'un des plus grands prédateurs de l'océan : le grand requin blanc.

