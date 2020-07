Ours vs Randonneuse

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans le Parc Ecologique Chipinque au Mexique, un ours a accosté un groupe de 3 randonneuses et s'est mis à renifler une des femmes pendant de longues secondes. Elle en a profité pour faire un selfie. Les femmes n'ont pas bougé et l'ours a fini par reprendre sa route.

curieux mexique ours randonneur selfie