Un ours avec la tête coincée dans un bidon en plastique

Samedi 27 juin 2020, Tricia Hurt et sa famille retournaient au bord du lac Marsh-Miller, dans le Wisconsin, après une journée de pêche en bateau lorsqu'ils ont vu un jeune ours en train de nager à la surface de l'eau avec la tête coincée dans un bidon en plastique. Ils se sont alors approchés de l'animal avec la petite embarcation et le père de Tricia est ainsi parvenu à retirer le bidon avec ses mains. L'ours a ensuite pu rejoindre la rive sans prise de tête.

bidon coince ours pecheur sauvetage tete