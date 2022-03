Ours vs Cochons

Un ours franchit une clôture pour attaquer un cochon dans son enclos à New Milford, dans le New Jersey, mais un second cochon intervient et l'ours préfère prendre la fuite.

attaque cochon defendre ours