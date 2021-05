Il parait que tous les ouvriers du bâtiments sont stupides

Un homme dénonce un préjugé sur les ouvriers du bâtiment qui dit qu'ils sont stupides « They say all construction workers are dumb » (Il parait que tous les ouvriers du bâtiment sont stupides). À l'aide de plusieurs affiches, il nous explique en quoi ce n'est pas vrai. Musique : Surrender de Natalie Taylor. SPOILER : Il se trompe de côté. Au lieu d'enlever l'affiche du dessus , il retire celle de derrière et on ne voit pas le message qu'il voulait nous faire lire. Afficher le spoil

batiment message ouvrier pancarte prejuge