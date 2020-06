Décapsuler une bière avec la vitre de sa voiture

Un homme nous montre sa technique pour décapsuler une bouteille de bière avec la portière de sa voiture. Il pose la bière sur la vitre et la remonte. Une fois la vitre arrivée en haut, la bière est coincée entre l'encadrement de la portière et la vitre. Il n'a plus qu'à décapsuler la bouteille. La vitre se brise en mille morceaux

astuce biere bouteille con decapsuler fail idee ouvrir portiere technique vitre voiture