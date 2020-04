Expliquer la pandémie à son moi du passé

Janvier 2020, une femme fait face à son moi de 4 mois dans le futur qui tente de l'avertir de la pandémie Coronavirus. Elle tente de la préparer tout en essayant de ne pas trop dévoiler d'infos pour éviter tout phénomène d'effet papillon. Le sketch « Explaining the Pandemic to my Past Self » a été réalisée par Julie Nolke avec les sous-titres en français (VOSTFR)

