Un papa aide une soigneuse attaquée par un alligator

Pendant une fête d'anniversaire dans le zoo de Scales and Tails à West Valley City dans l'Utah , un alligator a attrapé la main d'un soigneur. Un papa est intervenu. La scène s'est déroulée devant des enfants. Un alligator a essayé de sortir de son bassin en montant sur une plateforme. La soigneuse lui a fait signe de reculer, mais le reptile ne s'est pas exécuté. L'alligator lui a attrapé la main quand la femme a tenté de le repousser. Un père qui accompagnait les enfants est tout de suite intervenu en demandant de l'aide et en sautant dans l'eau afin de maitriser l'animal. Après quelques longues secondes, la femme a pu dégager sa main. Elle a été transportée à l'hôpital et devrait retrouver l'usage complet de sa main

aide alligator attaque enfant main papa soigneur