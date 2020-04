Une fille prise à son propre jeu par son papa

Une fille parie avec son père qu'il n'est pas capable de prendre un billet sous une bouteille sans la toucher. Le père va se montrer plus malin que sa fille. II fait croire à sa fille que le billet est collé à la bouteille et que c'est impossible. La fille tombe dans le piège et soulève la bouteille pour lui prouver que rien n'est collé. Le père en profite pour prendre le billet. C'est gagné ! Normalement pour réussir ce pari, il suffit de rouler le billet

