Un papa laisse gagner à sa fille à tous les coups

Comment rendre sa fille heureuse ? Un papa et utilisateur TikTok @korayzeynep fait quelques jeux avec sa fille et lui fait croire qu'elle gagne à tous les coups. Dans le premier jeu, elle jette à l'aveugle un objet dans un récipient. Elle vise à côté, mais son papa le met à l'intérieur. Dans le deuxième jeu, ils essaient de boire le plus vite possible avec une paille. Les yeux bandés, la fillette ne voit pas que son papa boit sans son bol pour la faire gagner. Dans le troisième jeu, elle jette en l'air une tomate cerise pour la gober. Son papa lui met la tomate directement dans la bouche.

