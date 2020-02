Partie intense de Passe Trappe

Deux hommes font une partie de Passe Trappe (Passe Passe ou « Fast Sling Puck » dans la vidéo), un jeu en bois où le but est de se débarrasser au plus vite de tous les palets qui sont dans son camp en les envoyant dans le camp adverse. Chaque joueur dispose d'un élastique pour envoyer les palets dans la trappe centrale. Un jeu de rapidité et d'adresse où il est difficile de prédire un gagnant.

