Pêche à la saucisse

Au bord de l'eau en Floride aux Etats-Unis, une femme nous montre sa technique de pêche au tarpon avec une saucisse. Elle frappe la saucisse à la surface de l'eau et quelques secondes plus tard, le poisson jailli hors de l'eau et gobe la saucisse (et la main avec).

femme main peche poisson saucisse tarpon