Un perroquet a avalé un truc de travers

Une personne vient en aide à un perroquet Jaco, également appelé Gris du Gabon, ayant avalé un truc de travers. Elle lui masse le cou dans le but de faire remonter le « truc » dans son bec et réussit ainsi à retirer une longue tige en plastique. Suite à cette intervention délicate et manifestement douloureuse, l'oiseau semble être particulièrement content !

avaler coince gorge perroquet plastique sauvetage tige