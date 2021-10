Un petit singe confus

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un homme prend la main d'un petit macaque. Celui-ci pense alors qu'il s'agit de la main de sa maman qui est assise derrière lui. Mais en voyant sa maman partir devant lui, il se retourne et découvre un humain. Surpris et apeuré, il retire vivement sa main et mord celle de ce sinistre inconnu !

confus macaque main mordre singe