Une petite fille fait un bottle flip

L'amusante réaction de Lylah Rae, une petite fille âgée de 14 mois, lorsqu'elle fait un bottle flip sans le vouloir. Surprise par sa réussite, elle regarde la caméra et dit « oh oh oh » en rigolant.

bebe bottle enfant flip reaction rire