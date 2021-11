Se prendre en photo avec des inconnus

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

PJ Howard IV et ses potes se sont amusés à se prendre en photo avec des inconnus dans les rayons d'un supermarché. Ils choisissent une personne au hasard, font la pose à côté d'elle et avec un peu de chance l'inconnu se laisse prendre au jeu et fait la pose également.

inconnu magasin photo pose rayon supermarche