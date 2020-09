Un conducteur de pick-up renverse un motard

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Sur une autoroute au Texas, le conducteur d'un pickup Ford F-150 s'est rabattu volontairement sur un motard, qui roulait à 140 km/h, pour le faire chuter. L'automobiliste a essayé de fuir, mais deux motards l'ont pris en chasse avec la police au téléphone. Le conducteur a été arrêté 8 km plus loin. Le pilote de moto va bien et s'en sort avec quelques égratignures et brûlures.

chute collision motard moto pick-up voiture