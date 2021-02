Pilleur vs Vitrine (Barcelone)

Il y a quelques jours lors de manifestations à Barcelone en Espagne, un pilleur s'est fait remarquer en voulant sortir d'un magasin Nike. Les Barcelonais étaient descendus dans la rue pour manifester contre l'arrestation du rappeur Pablo Hasél (pour propos injurieux contre la monarchie et les forces de l'ordre). Et il y a eu quelques débordements et notamment des pillages. Un des pilleurs a fait beaucoup rire les internautes espagnols. Il a emprunté la mauvaise sortie et s'est mangé la vitrine.

espagne fail magasin manifestation pillage pilleur sortie vitrine