Plongeon de haut vol d'un chien

A North Vancouver au Canada, un passant a filmé une chienne plongée de 3 mètres dans l'eau pour aller chercher un bâton. Le propriétaire de la chienne a expliqué qu'elle adorait faire cela. Elle a commencé quand elle était chiot à marée haute et elle a progressivement sauté de plus en plus haut, jusqu'à marée basse comme dans la vidéo. La chienne a été adoptée dans un refuge et serait issue d'un croisement entre un pitbull et un labrador.

baton chien eau mer plongeon saut