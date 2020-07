Des plongeurs entendent un sonar

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Au cours d'une plongée dans les Bahamas en novembre 2019, le Koreusien et moniteur jeankikine a entendu le son perçant d'un sonar près d'une petite base militaire américaine. Un son fort et aigu était émis sous l'eau environ toutes les 50 secondes, et les plongeurs pouvaient le sentir dans tout le corps. Il pourrait s'agir du sonar d'un navire de guerre de type destroyer.

bruit plongeur son sonar