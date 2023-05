Un curieux poisson

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Au fond de l'eau, un plongeur japonais frappe un coquillage avec son marteau. Un labre à tête de mouton s'approche pour voir ce qu'il se passe. Mais le poisson s'approche trop près, le plongeur est obligé de le repousser avec sa main. Le poisson n'est pas impressionné et s'approche à nouveau. Finalement, le labre obtient ce qu'il voulait et avale le coquillage. Le poisson est connu et s'appelle Yoriko. Lui et le plongeur, Hiroyuki Arakawa, se connaissent depuis 25 ans.

coquillage curieux gourmand marteau plongeur poisson