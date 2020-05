Pokémon Dark Edition (Trailer)

Une fausse bande-annonce pour le faux film d'animation « Pokémon Dark Edition ». Dans ce projet qui a demandé 2 ans et demi de travail, Clément Martin, Fabrice Léger, Florian Malchow et Thomas Jerz ont voulu adapter l'univers Pokémon à notre monde avec un bord plus réaliste et plus sombre. Une vidéo réalisée par noOne.

