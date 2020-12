Jingle Bells par la police et les pompiers suédois

Lecteur : Koreus Facebook Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Les services de police et de secours de la région de Berglagen en Suède nous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Pour l'occasion, ils ont synchronisé les phares et les gyrophares de leurs véhicules (voitures de police et camion de pompier) sur la musique Jingle Bells de Basshunter

bells fete jingle lumiere musique noel police pompier voiture