Les policiers tirent sur le terroriste (Ã‰ragny-sur-Oise)

Les policiers tirent sur le terroriste (Éragny-sur-Oise)

Vendredi 16 octobre 2020 aux alentours de 17 heures à Conflans-Saint-Honorine, dans les Yvelines, un jeune homme de 18 ans a décapité un professeur d'histoire-géographie du collège du Bois d'Aulnes en pleine rue, non loin de l'établissement scolaire. La victime avait récemment montré des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Le terroriste d’origine tchétchène, porteur d'un couteau et d'un fusil airsoft, a été abattu quelques minutes plus tard par la police dans la commune voisine d'Éragny-sur-Oise, dans le Val-d'Oise.

