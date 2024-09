Une pomme sur un lampadaire

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

A l'université Liberty à Lynchburg en Virginie (Etats-Unis), des étudiants ont trouvé une nouvelle occupation. Lancer des fruits et des légumes sur un lampadaire avec un pic à son sommet. Le but du jeu, embrocher l'objet lancé sur le pic. Aujourd'hui, ils ont essayé avec une pomme. Un exercice qui demande de l'agilité et de la patience.

etudiant lampadaire lancer pic pomme universite