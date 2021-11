Des pompiers recouverts de glace en Sibérie

Après avoir lutté contre un incendie à Iakoutsk, la ville la plus froide du monde située en Sibérie, des pompiers sont rentrés à la caserne par -54° en étant complétement recouverts de glace. Ils ont alors eu besoin de leurs collègues et divers outils pour briser la glace et retirer leurs combinaisons.

combinaison glace iakoutsk pompier siberie