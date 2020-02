Des pompiers réveillent un homme après un incendie

À Balachikha, en Russie, des pompiers réveillent un homme dans sa chambre après avoir éteint l'incendie de sa cuisine. Malgré cette mauvaise nouvelle et la fumée dans la chambre, l'homme les remercie et retourne paisiblement dans les bras de Morphée. L'incendie se serait déclaré à cause d'une cigarette laissée dans la cuisine.

