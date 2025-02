Pourquoi on prend un deuxième chien ?

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mais pourquoi les gens prennent-ils un second chien ? Vous allez voir la vie de Dino sans Ruby et la vie de Dino avec Ruby et vous verrez qu'il a l'air plus heureux.

chien heureux second