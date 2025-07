Prank à un contrôle de police

Lors d'un contrôle de police, Vince (Les Inachevés) fait une blague à des policiers. Au volant de sa voiture, il se fait arrêter par un policier qui lui demande les papiers du véhicule. Le policier demande ensuite à fouiller le véhicule sur réquisition du procureur pour la détention de produits stupéfiants. Vince demande au policier de ne pas fouiller le coffre, car il y a un peu d'herbe et des champignons. SPOILER : En ouvrant le coffre, le policier découvre des champignons comestibles et de la vraie herbe et aucune drogue. Une blague qui fait bien rire les forces de l'ordre Afficher le spoil

blague champignon coffre controle drogue herbe police prank voiture