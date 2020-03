Le Prince de Bel-Air chanté par des personnalités #deepfake

A l'aide du deepfake, le youtubeur Azerrz s'est amusé à imiter plusieurs personnalités en train de chanter le Prince de Bel-Air. L'imitation démarre avec Will Smith puis continue avec Barack Obama, Donald Trump, Arnold Schwarzenegger, Kendrick Lamar et d'autres. Le deepfake a été réalisé par Shamook et le montage par VFXChris Ume

bel-air chanson deepfake imitateur imitation prince