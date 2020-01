Le problème avec les pailles en carton et le Coca

Le Koreusien Wernion a remarqué un drôle de phénomène quand il plongeait une paille en carton dans une canette de Coca-Cola. La boisson mousse ! Il a voulu en savoir plus. Est-ce à cause de la canette, du carton de la paille, de la dimension de la paille ? Il a testé avec des bouteilles en plastique, du Coca Zero et du Coca classique.

carton coca-cola mousse paille reaction