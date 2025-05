Enfin un prof qui se fait respecter

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Des élèves profitent que le professeur de maths soit au tableau pour perturber le cours. Le prof va faire preuve d'autorité et monter qui est le chef. SPOILER : Il s'agit d'une vidéo réalisée par l'école Campus Univers Cascades. Le professeur se bat avec les élevées en leur donnant des coups de pied et des coups de poing comme dans les films. Il s'agit bien sûr d'une cascade, et tout ceci n'est pas réel. Afficher le spoil

campus cascade cours math professeur univers