Pub TAC Victoria (Le crayon humain)

Un motard sans équipement de protection est un crayon humain, c'est le slogan d'une campagne de sensibilisation australienne. Dans la vidéo de 30 secondes, un motard avec seulement un casque comme protection fait une chute. On apprend qu'il ne faut que 0,03 seconde à la basket pour se désintégrer et 0,6 seconde pour le jean. Et puis comme un crayon humain, la chair est déchiquetée par le bitume. C'est pourquoi il est important de se protéger intégralement (casque, bottes, gants, pantalon, veste...) à chaque sortie à moto. Une vidéo réalisée par l'agence gouvernementale Transport Accident Commission de l'état de Victoria en Australie.

campagne chute crayon equipement humain motard moto protection sensibilisation