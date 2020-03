Quel bruit fais-tu au lit ?

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un homme joue au jeu des bruits avec sa collègue de bureau. Il a placé 3 crayons entre les doigts de la main de sa collègue et lui demande quel bruit fait la vache, le chat et le chien. La femme joue le jeu et répond à chaque fois. A la dernière question, il demande quel bruit elle fait au lit. Avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, il serre les crayons pour lui faire mal afin qu'elle pousse un petit cri.

bruit chat chien douleur femme jeu lit son vache