Raton laveur intelligent

On voit régulièrement des vidéos de ratons laveurs qui se retrouvent bloquer dans des bennes à ordures. L'animal gourmand entre dans la benne pour manger les restes, mais n'arrive plus à sortir. Le raton laveur de la vidéo est plus intelligent que les autres, car il arrive à sortir tout seul à l'aide d'une planche. Il la positionne contre la paroi de la benne et grimpe dessus.

benne bois intelligent laveur planche raton