Un raton laveur a fait un pari avec ses potes

Il semblerait que ce raton laveur a fait un pari avec ses amis et qu'il ait perdu. Ou alors, il joue au jeu du chat et de la souris. Dans la vidéo, on peut voir un raton laveur s'approcher d'un homme sans aucune raison apparente. Puis l'animal touche le pied de l'homme avec sa patte et s'en va en courant.

