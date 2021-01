Raya et le dernier dragon (Trailer #2)

Les studios Disney viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film d'animation « Raya et le dernier dragon » dont la sortie est prévue pour le 3 mars 2021, sous réserve de réouverture des salles de cinéma. Il y a fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s’abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l’humanité. Lorsque cette force réapparait cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d’un peuple désormais divisé.

animation bande-annonce disney dragon raya trailer