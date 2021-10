Loïc Bruni vs 150 riders (Red Bull Campo)

Samedi 2 octobre 2021 à Mandelieu-la-Napoule en France, Red Bull avait organisé un événement appelé le Red Bull Campo, une course poursuite avec les champions de VTT descente Loïc Bruni et Myriam Nicole contre 150 riders. Les participants s'élançaient dans la descente devant Myriam et Loïc. Le but du jeu était pour les participants de terminer les 5,2 km de descente sans se faire rattraper par les deux champions. Je rappelle que Loïc Bruni est quadruple champion du monde de descente et Myriam Nicole est championne du monde de descente (2019 et 2021). Au final , Loic a fini 14e et Myriam 35e. Sur la vidéo, on peut voir la descente en POV de Loïc Bruni.

bruni course descente loic poursuite redbull vtt