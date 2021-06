Quand tu t'assoies dans un refuge

Lecteur : Koreus Original Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans le refuge pour animaux de SARA à Agadir au Maroc, un homme s'assoit et reçoit plein de câlins des pensionnaires. Il explique que ça arrive à chaque fois qu'il s'assoit pour faire une pause. Les chiens et les chats aux alentours se déplacent pour recevoir et donner des câlins.

amour calin chat chien maroc refuge